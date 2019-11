FC Utrecht-supporters protesteren voor Amsterdamse Stopera: "Afspraak is afspraak"

AMSTERDAM - Zo'n 100 fans van FC Utrecht zijn vanmorgen naar de Stopera gekomen om hun ongenoegen te uiten over het aantal tickets dat hen was toegewezen voor het duel met Ajax, dat vanmiddag is gespeeld (4-0). De fans zijn inmiddels weer terug naar Utrecht. Het protest is rustig verlopen.

AT5

Veertien ME-busjes waren vanmorgen aanwezig bij de Stopera, nadat de supportersvereniging SVFCU had aangekondigd daar te gaan protesteren. De ME hoefde echter niet in actie de komen, de demonstratie verliep zonder problemen. Sinds een paar jaar werken supportersgroepen van beide clubs in een zogenoemd 'normalisatietraject' samen om de verstandhouding te verbeteren. Doel is om zonder conflict en ongeregeldheden volle uitvakken te hebben bij wedstrijden tussen Ajax en Utrecht.

AT5