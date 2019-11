Ajax geeft voetbalshow weg tegen FC Utrecht

AMSTERDAM - A jax speelde met FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA en stond na een sprankelende eerste helft al met 3-0 voor (Donny van de Beek 2x en Dusan Tadic). De Amsterdammers namen in de tweede helft iets gas terug en wonnen uiteindelijk met 4-0. Het laatste doelpunt kwam op naam van Lisandro Martínez.

FC Utrecht moest het doen zonder de eigen supporters die de wedstrijd boycotten. Dat deden ze omdat op last van burgemeester Femke Halsema maar 500 supporters mee mochten komen.

FC Utrecht had helemaal niets in te brengen. Ajax creeërde kans op kans, speelde in een hoog tempo met veel positiewisselingen. De Utrechters kregen absoluut geen grip op het snelle combinatiespel van Ajax. Dat leverde in de eerste helft, voordat de 1-0 viel, meteen al grote kansen op voor Blind (kopbal), Tadic (stiftje mislukt), Martínez (binnenkant paal), Tagliafico (kopbal net naast) en Promes (recht op de keeper af). De openingstreffers werd na veertien minuten spelen gemaakt door Van de Beek die een voorzet van Tadic met een volley onder keeper Paes door het doel in liet stuiteren.