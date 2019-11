Man (19) bedreigd door mannen met vermoedelijk vuurwapen in Purmerend

PURMEREND - Een 19-jarige man is gisteravond op de Heemraadsingel in Purmerend door twee mannen bedreigd met vermoedelijk een vuurwapen.

Het slachtoffer liep gisteravond over straat, toen hij plotseling werd besnuffeld door een hond. Het dier bleek bij twee mannen te horen die hem passeerden. De 19-jarige Purmerender vroeg aan het duo of zij de viervoeter bij zich wilden houden. Maar niet veel later kwam de hond opnieuw op hem aflopen, waarna hij het op een lopen zette.