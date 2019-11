Man (33) raakt hand kwijt bij vuurwerkontploffing in Callantsoog

CALLANTSOOG - De man die vannacht gewond is geraakt bij een ontploffing van vuurwerk is hierbij zijn hand kwijtgeraakt. Het gaat om een 33-jarige man uit Callantsoog.

Volgens de politie hoorden vrienden van de man een harde knal in een loods aan de Nijverheidsweg in Callantsoog. Toen de mannen een kijkje kwamen nemen, zagen ze de man bebloed op de grond liggen. Na het inschakelen van de hulpdiensten is het slachtoffer met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.