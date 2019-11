Dronken vrouw bespuugt agent meerdere keren op Groest in Hilversum

Dat beschrijft de politie vandaag op Facebook.

Op camerabeelden werd gezien dat de vrouw tijdens het stappen op de grond lag en in bedwang werd gehouden. Een van de agenten schoot te hulp om zich over haar te ontfermen. Bij aankomst bleek dat de Leusdense vast werd gehouden door een vriendin, omdat ze te veel had gedronken en opstandig was.

Spugen

Toen de te hulp geschoten agent in greep en haar op de been zette, werd die meerdere keren bespuugd door de vrouw. Ze is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Inmiddels is zij weer thuis.