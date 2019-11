Dit is de eerste 11-jarige kinderburgemeester van Amsterdam!

De nieuwe kinderburgemeester was te spreken over de medaille die hij tijdens de beëdiging kreeg. "Ik vind hem heel erg mooi. Ik vind het vooral leuk dat alle stadsdelen eraan hangen, en dat in het midden gewoon heel Amsterdam eraan hangt. Ik vind eigenlijk deze ketting gewoon supermooi.' Hoe vaak hij de ketting om gaat doen is wel nog de vraag. 'Ik denk niet iedere dag, maar wel vaak."

Uitreiking

Wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken) was ook bij de beëdiging aanwezig. "Laat ik allereerst zeggen dat ik heel blij ben met Ilias als kinderburgemeester. Mijn belangrijkste tip voor hem is: Wees jezelf. Als jij iets vindt, dan vind je dat, en hou je daaraan vast."

Ilias gaf na afloop zelf een toespraak. "Ik vind het belangrijk dat alle kinderen goed behandeld worden, en dat ze zich veilig en thuis voelen", zei de jonge burgemeester. Of hij later ook burgemeester wil worden weet hij nog niet zeker. "Heel veel dingen lijken me leuk, maar de helft van de beroepen ken ik niet eens. Astronaut of brandweerman lijkt me leuk, maar minister-president op zich ook wel."