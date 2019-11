Twee gewonden bij kopduel tijdens Haarlemse voetbalwedstrijd

Er gingen rond kwart voor vijf meerdere ambulances richting de Oosten de Bruijnstraat. "We waren net vier minuten begonnen met de tweede helft van de derby, toen het misging. Kop tegen kop", vertel Roy van S.V. Geel-Wit '20.

EHBO

De speler van Alliance raakte bij het luchtduel buiten bewustzijn en die van Geel-Wit had een flinke hoofdwond van vijf centimeter, aldus Roy. "Van beide teams hadden een aantal EHBO gehad, dus die hebben ze meteen goedgelegd."



De wedstrijd is gestaakt. "Die wordt op een andere dag ingehaald. Met beide jongens gaat het beter. En wij, omdat we ook vrienden van elkaar zijn (de teams, red.) gaan nu met z'n allen lasagne eten in de kantine."