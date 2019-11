Kamerlid vraagt minister zich te bemoeien met problemen Pilotenbende: "Dit moet stoppen"

Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz gaat de minister vragen om in gesprek te gaan met de burgemeester van Beverwijk. Dat zei de VVD'er vandaag bij een bezoek aan de Pilotenbuurt, een wijk die wordt geteisterd door geweld van een jeugdbende. "We mogen dit niet loslaten voordat de mensen weer veilig over straat kunnen."

Zaterdagochtend verzamelden de lokale fracties van de VVD, inwoners en een slachtoffer van de jeugdbende in de Pilotenbuurt om Kamerlid Yesilgöz te ontvangen. Aanleiding vormt het brute geweld van de jeugdbende die wordt gelinkt aan tientallen mishandelingen, vernielingen en intimidaties. "Ik vind dit heel aangrijpend", vertelt Yesilgöz tegenover NH Nieuws. "Je zal maar een jonge jongen zijn en worden aangevallen door het tuig wat hem helemaal in elkaar beukt", aldus Yesilgöz.

De regio blijft maar weinig bespaard, want naast het geweld van de jeugdbende waren er recent ook nog drie (gewapende) overvallen in Beverwijk en Heemskerk. Reden voor burgemeester Mieke Baltus om te pleiten voor meer politie op straat om ook de lokale problemen onder de knie te krijgen. "Dat is een belangrijk signaal", antwoordt Yesilgöz, die met haar partij sinds 2010 regeert. "Voor die kritiek moet je ook niet weglopen. Wij willen ook meer blauw op straat en doen al heel veel. Tegelijkertijd is er veel wat je kunt doen zonder extra politie."