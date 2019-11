62-jarige man met geweld van motorscooter beroofd

ZAANDAM - Een 62-jarige man is gisteravond met geweld van zijn motorscooter beroofd in Zaandam. Het incident gebeurde op de Westzijde.

Nadat ze het slachtoffer mishandeld hadden, gingen twee daders er vandoor op de gestolen motorscooter. Een getuige van de beroving is achter het tweetal aan gegaan, maar raakte de daders uit het oog bij de Vincent van Goghweg.

Het slachtoffer raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De motor werd na een zoektocht in de omgeving teruggevonden achter een gebouw bij het Zaanlands Lyceum, gelegen aan het Dik Trompad. De motor is in beslag genomen voor onderzoek, de daders werden helaas niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar twee mannen, eentje tussen de 20 en 25 jaar oud met een licht getinte huid, een stevig postuur en donkere kleding aan. De tweede verdachte is tussen de 18 en 20 jaar oud, slanker van postuur en in het zwart gekleed. Hij had een capuchon op.