Frauduleus makelaarskantoor verhuurde Amsterdamse woningen aan illegalen

AMSTERDAM - Twee mannen en twee vrouwen zijn aangehouden voor het onderbrengen van illegale sekswerkers en arbeiders in zo'n zeventig Amsterdamse woningen en een woonboerderij in het Utrechtse Stichtse Vecht. Het viertal wordt verdacht van witwassen, oplichting en hypotheekfraude.

De recherche kwam het viertal op het spoor nadat één van de vrouwen, van Roemeense afkomst, bij een bank aanklopte omdat zij een hypotheek nodig had. Zij wilde namelijk een grote woonboerderij in het Utrechtse Stichtse Vecht kopen. De werkgeversverklaring die zij hiervoor wilde gebruiken bleek vervalst te zijn, en was afkomstig van de makelaar die haar begeleidde bij het kopen van de boerderij.

Sekswerkers

Op basis van het valse document werd een onderzoek gestart naar de makelaar, die zo'n zeventig woningen in Amsterdam bleek te verhuren. In een groot aantal van de woningen werden illegalen aangetroffen, waaronder veel Oost-Europese sekswerkers. De malafide verhuurders bleken elke maand in contanten te hebben ontvangen, waardoor zij ook verdacht worden van witwasserij.

Een aantal woningen werd gebruikt als 'spookwoningen'. De woningen werden niet bewoond, maar uitsluitend gebruikt voor criminele activiteiten. Zo werden in één van de woningen zo'n tachtig hennepplanten aangetroffen.

Slowaakse arbeiders

Op de Utrechtse woonboerderij bleken tot slot veertien arbeiders uit Slowakije te zijn ondergebracht. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar moeten na afronding van het onderzoek voor de rechter verschijnen.