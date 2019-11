Man valt in mestkelder van boerderij in Schagerbrug

SCHAGERBRUG - In Schagerbrug is een man in de mestkelder van een boerderij gevallen. Volgens getuigen is de man hierbij gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de man in een mestput gevallen.

In de eerste instantie gingen de hulpdiensten er vanuit dat de mestput vol was, waardoor meerdere brandweerauto's uitrukten om assistentie te verlenen. Later bleek echter dat de mestput leeg was.

Desondanks zijn de hulpdiensten in grote getalen aanwezig. De veiligheidsregio kan niet bevestigen of de man gewond is geraakt.