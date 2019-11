Arrestatieteam in actie na schietpartij nabij A10 in Amsterdam West

AMSTERDAM - Een arrestatieteam van de politie heeft vanochtend een inval gedaan aan de Helicopterstraat in Amsterdam West. De politie vermoedde namelijk dat zich in het pand betrokkenen schuilhielden van een schietpartij in de buurt eerder vanochtend.

De schietpartij vond rond 07.00 uur vanmorgen plaats in de buurt van A10, volgens een getuige bij de ophaalbrug die de Valschermkade met de Generaal Vetterstraat verbindt. Dat laatste kan de politie niet bevestigen.

Inval arrestatieteam

De persoon die werd beschoten is volgens de politie in een auto gestapt en weggereden. Dit voertuig is vervolgens aan de kant gezet en de vier inzittenden, onder wie de gewonde, zijn aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie had het vermoeden dat betrokkenen van het schietincident zich in een pand aan de Helicopterstraat in Amsterdam West bevonden. Daar werd rond 09.00 uur een inval gedaan, waarbij nog eens drie personen zijn aangehouden. "We zijn nu aan het uitzoeken wie welke rol heeft gehad", aldus een woordvoerder van de politie.