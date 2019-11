Fietser zwaargewond na botsing met auto in Bansingerhorn

SCHAGEN - In Bansigerhorn is vannacht een fietser zwaargewond geraakt na een botsing met een auto.

Volgens het Noordhollands Dagblad gaat het om een jonge man. Hij had volgens getuigen willen oversteken toen hij geschept werd door een auto.

Op foto's is te zien dat hij een harde klap maakte op de voorkant van de auto. Hij zou hierbij zwaargewond zijn geraakt. Volgens de krant is hij in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde aan de N248. De verkeerspolitie doet onderzoek naar het ongeval.