Ook kledingwinkel Lacoste slachtoffer van plunderende jongeren in Amsterdam

Opnieuw is een kledingwinkel bestormd en bestolen door een groep jongeren. Zo'n vijftien jongeren renden naar binnen en namen van alles mee uit kledingwinkel Lacoste op het Rokin in Amsterdam, vrij snel gingen ze er weer vandoor. Volgens de politie hadden ze geen wapens bij zich, althans niet zichtbaar.

Agenten hebben al twee verdachten kunnen aanhouden. Maar de politie is nog hard op zoek naar de andere plunderaars.

Een politiewoordvoerder laat aan AT5 weten de zaak zeer serieus te nemen. "Met een grote groep een winkel plunderen is diefstal in vereniging en dat wordt zwaarder gestraft dan normale diefstal. Deze jongeren zullen niet ongestraft blijven.'

Tweede plundering in twee dagen

Het is de tweede plundering in 24 uur. Gisteravond werd Sportwinkel JD Sports op het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost geplunderd. Op video's is te zien dat een groep jongeren de winkel plundert en vervolgens met verschillende artikelen de winkel uitrent.