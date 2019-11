Leraren beter voorbereiden op conflicten: "Geen vast recept voor mondige ouders"

Bij basisschool De Tweemaster in Hoorn hebben zich nog geen incidenten tussen leraren en scholen voorgedaan. Wel zijn ze er op voorbereid, zo vertelt directeur Edwin Hoogland. "De betrokkenheid van ouders is anders, ze weten ook meer. We zijn ons er van bewust dat we er een andere rol in hebben." Volgens hem is het belangrijkste dat je goed luistert. "Wij nemen kritiek heel serieus. We verwelkomen verzet zoals we dat noemen, maken goede afspraken. Ouders kunnen altijd met hun verhalen komen. Maar dan nog kan het altijd misgaan, daar kan je niks aan doen."

Dankzij hun ervaringen met scholen zien de coaches dat ouders steeds mondiger worden, iets dat een groot deel van de scholen uit het onderzoek van NH Nieuws herkent. "Vroeger stonden leraren op een voetstuk. Als die wat zeiden, dan was het zo. Tegenwoordig hebben ouders een eigen mening en steken die niet onder stoelen of banken", legt Esther uit. "Meestal gaat het om ouders die veeleisend zijn, maar leraren vinden het ook moeilijk als de emoties oplopen."

Steeds vaker worden de coaches ingehuurd. "Het wordt minder een taboe. Mensen dachten: als ik hier hulp bij moet hebben, dan doe ik m'n werk niet goed", vertelt Esther. "Er bestaat geen vast recept hoe je met ouders omgaat. Maar we proberen ze zo voor te bereiden dat ze het gelijk in de praktijk kunnen gebruiken", vult coach André Stuut aan.



En dat ouders meer betrokken zijn, is natuurlijk ook positief. "Ze willen ook dat hun verhaal wordt gehoord. Daar gaat het vaak mis. Maar bij agressie is het simpel: een grens stellen. Iemand die gefrustreerd is moet je die niet begrenzen, maar kalmeren", legt de coach uit.





Meer aandacht bij opleiding

Leraren zouden wat de coaches betreft veel eerder moeten worden voorbereid op communiceren met ouders. "Dat zou al bij de opleiding moeten gebeuren. Dat gebeurt nu zelden. Als het al wordt aangeboden is het redelijk kort en compact, dus je staat redelijk onvoorbereid voor de klas", aldus Esther. André vult aan: "Terwijl dit de basis is. Want goed contact tussen ouders en de leerkracht is essentieel voor het welzijn van het kind."