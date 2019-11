Student Sissy en musicalster Pia Douwes maken tentoonstelling over 'Sisi in Zandvoort'

"Sissy! Misschien moet de pop meer naar rechts", klinkt het vrijdag door het Zandvoorts Museum. Pia Douwes roept Sissy Seidenstiker, de Amsterdamse studente die hier de komende maanden de gastconservator is. Ze stelde als afstudeeropdracht een expositie samen over de vrouw naar wie ze vernoemd is: Elisabeth van Beieren, oftewel 'Sisi'.

Keizerin Sisi kwam eind negentiende eeuw twee keer voor een aantal dagen naar Zandvoort, op advies van de Amsterdamse dokter Mezger. "Ze kwam eigenlijk kuren. Ze had onder meer rugpijn, want ze reed veel paard en dat gaat je lichaam op een gegeven moment wel voelen", vertelt Sissy. Het zoute water, de frisse wind en de weidse uitzichten zouden haar wel goed moeten doen, zo vertelde de dokter haar.



Vernoemd naar de keizerin

De moeder van de Sissy Seidenstiker kwam veel in Oostenrijk en Duitsland en vernoemde haar dochter naar de voormalig keizerin van Oostenrijk en koningin van Hongarije. "Mijn moeder zei altijd dat ik mijn naam eer aan deed. Ik heb ook wel een beetje dat eigenzinnige van Sisi." Sissy studeert in Amsterdam aan de Reinwardt Academie en wil graag tentoonstellingsmaker worden.

Elisabeth

Pia Douwes weet als geen ander hoe eigenzinnig keizerin Sisi was. Ze speelde een glansrol als Elisabeth in de gelijknamige musical. "Ze is eigenlijk te vroeg geboren. Ze was te geëmancipeerd voor haar tijd." Elisabeth staat namelijk bekend als een vrouw die zich niet thuis voelde in het keizerlijke keurslijf. "Ze had vrijheid nodig, ze voelde zich juist met de natuur verbonden, wilde talen leren. Ze was ontzettend getalenteerd", aldus Douwes. In Zandvoort pakte Sisi, die met een groot gevolg naar de kust kwam, het schrijven ook weer op. "Ze voelde zich thuis tussen de gewone mensen. Je kunt haar een beetje vergelijken met Lady Diana", aldus Sissy.

Jurken uit musical

Douwes heeft een groot deel van haar jurken meegenomen die ze tijdens de musical heeft gedragen. Ze zullen de komende maanden een belangrijk onderdeel uitmaken van de tentoonstelling. Sissy werkt zich de laatste uren in het zweet om de paspoppen alle jurken aan te trekken. "Misschien neem ik straks ook wel een zoutwaterbad", lacht ze.