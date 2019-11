Zorgen over veiligheid in Amstelveen: 'politiecapaciteit is een lachertje'

Actief voor Amstelveen (AVA) maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de inwoners en ondernemers in Amstelveen. Na de recentelijke babbeltrucs, woninginbraken, straatroven en een plofkraak, heeft de partij vragen aan de gemeente gesteld.

Volgens de partij is de inzet van politiemensen in een gemeente met 90.000 onvoldoende. "Als je de capaciteit ziet van één politiewagen doordeweeks en twee in het weekend… Dat is eigenlijk een lachertje", aldus Michel Becker, fractievoorzitter van AVA.