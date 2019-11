30 jaar na de val van de muur: "De spullen zijn oerdegelijk en onverslijtbaar"

MONNICKENDAM - Met een festival, een boek en een tentoonstelling wordt de val van de muur herdacht. Vandaag 30 jaar geleden kwam er een einde deze scheidingslijn tussen West- en Oost Duitsland in Berlijn. Friso de Zeeuw is gefascineerd door de DDR en begon een museum in de garage van zijn woning.

Al sinds 1985 is Friso de Zeeuw gefascineerd door de DDR, het voormalige Oost Duitsland. Zo erg zelfs dat hij samen met vrouw Thea een verzameling van DDR-producten heeft aangelegd. In de garage van zijn woning huist een DDR-museum.

Die collectie verhuist nu voor een groot deel naar de tentoonstelling in het Museum van de 20ste Eeuw in Hoorn. De Zeeuw is zo gefascineerd door de DDR dat hij een boek schreef over zijn verzameling: De Tastbare DDR.

Na de val van de muur konden de Oost Duitsers voor het eerst Westerse producten kopen na sinds 1945 aangewezen te zijn op hun eigen fabrikaten, die veelal saai en kleurloos maar wel oerdegelijk en onverslijtbaar waren. Friso haalt een oranje mixer tevoorschijn: "Die is zo goed gemaakt dat je die in veel huishoudens in de voormalige DDR nog steeds ziet."

En dat gold voor zoveel producten die in het communistische land werden gemaakt. Ondanks de terreur van de dictatuur waren mensen toch in staat met deze producten een redelijk bestaan op te bouwen. De tentoonstelling in Hoorn is vanaf 16 november te zien. Ook is het boek van Friso over de DDR daar te koop.