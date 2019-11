Politie bij Regius College Schagen na vechtpartij

Het Regius College Schagen lichtte de ouders over de vechtpartij in met een brief. Ondertussen zit de schrik er bij leerlingen nog goed in na de vechtpartij tussen groepjes jongens. Zo zegt een meisje dat op het VMBO zit en de vechtpartij zag: "Je staat er naar te kijken en denkt: oh mijn god."

Een mes gezien

Meerdere scholieren zeggen tegenover NH Nieuws tijdens het gevecht een mes gezien te hebben. "Het was bijna een steekpartij, maar dat gebeurde net niet. Een jongen trok een mes waarop meerdere jongens bovenop hem sprongen. Dat mes hebben we met onze eigen ogen gezien." Ondertussen doet het Regius College Schagen de verhalen van het mes af als geruchten. Bestuurder Anne Hoekstra: "Wij herkennen ons niet in dat beeld en er zijn ook geen wapens aangetroffen na de vechtpartij."