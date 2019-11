Noordkop & Texel Leeuwen krijgen hun eigen persoonlijke paradijsje in Zuid-Afrika

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer horen we dat de leeuwen straks naar een compleet nieuw natuurgebied in Zuid-Afrika.

De dierverblijven bij Stichting Leeuw zitten overvol. Zo vol dat sommige katten, zoals de leeuwtjes Remy en Simba, noodgedwongen het buitenverblijf moeten delen. Dat wil zeggen dat ze om beurten naar buiten mogen. Maar binnenkort zal dit gelukkig weer anders zijn.

"Naar alle waarschijnlijkheid gaan de stelletjes Hugo en Ambra en Simba en Isolde naar Zuid-Afrika", zegt directeur Robert Kruijff. "Dan krijgen we weer een heel klein beetje ruimte. De twee leeuwen die nu in de quarantaine zitten, komen in een van de vrijgekomen verblijven. Dan hebben we weer een beetje rust."

De leeuwen die nu naar Zuid-Afrika vertrekken, gaan nog naar de opvang in Emoya, waar ook de andere leeuwen zitten. Maar straks zullen de leeuwen vertrekken naar het nieuwe 'paradijs voor leeuwen', zoals Kruijff het zelf noemt. "Wij hebben de mogelijkheid gekregen om een sanctuary te kopen in Zuid-Afrika met een lodge erop. Een fantastisch mooie plek. Een natuurgebied met wegen erdoorheen. Het is heuvelachtig. Er zit een kloof in, de Schrikkloof. Een grote lodge, dat was een groot vijfsterrenhotel." Daar wil The Lions Foundation, zoals hun internationale naam luidt, donateurs de gelegenheid geven om bij de leeuwen te komen kijken.

Grote verblijven "We zijn nu druk bezig met de vergunningen", zegt Robert Kruijff. "Die verwachten we binnenkort te hebben. En dan zullen we grote velden gaan afzetten. Daarna zullen de leeuwen die nu in Emoya zitten verhuizen en zullen in de toekomst ook de leeuwen uit Anna Paulowna die kant op gaan." De verblijven zullen zo'n anderhalve hectare groot worden en volledig worden aangepast aan de behoeften van de individuele leeuwen. "We hebben een aantal leeuwen die vinden menselijke aandacht geweldig. Ondanks dat ze in Afrika zitten, kwijnen ze bijna een beetje weg als ze geen aandacht krijgen. Maar er zijn ook leeuwen die liever niet lastig gevallen worden. Dan moet daar geen mens meer bijkomen." Het worden persoonlijke paradijsjes, zegt Kruijff vol trots.