"Druk op onderwijs is voedingsbodem voor conflicten tussen scholen en ouders"

Van Meenen wijt de conflicten ook aan de tegengestelde belangen van docenten en schoolbesturen. "Docenten spelen hier ook een rol in, want zij zijn ook partij in zo'n conflict. Maar wat je - in mijn ogen - te vaak ziet, is dat schoolbesturen automatisch de kant van de ouders kiezen, vanuit PR-overwegingen, om zo veel mogelijk leerlingen aan je school te binden, en daarmee de docent in de kou laten staan. Dat is zorgelijk."