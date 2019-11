Nieuwe aanpak gemeente bij werkzaamheden aan kwetsbare Zaanse panden

ZAANSTAD - In Zaanstad staan ongeveer 10.000 panden met een fundering die oud en kwetsbaar is. De gemeente voert regelmatig werkzaamheden uit zoals vervanging van objecten in de openbare ruimte, riolering, straatverlichting en bestrating. De gemeente heeft nu een nieuwe aanpak ontwikkeld om de kwetsbare woningen te beschermen tegen het renovatiegeweld.

Vooroorlogse funderingen

Van de 10.000 panden in Zaanstad die op een oude en vooroorlogse fundering staan, is een groot deel (zo'n 8.000) in particulier bezit. Een verouderde fundering kan extra zware belastingen vaak niet verdragen. Voorbeelden zijn zwaar verkeer en bouwwerkzaamheden in de directe omgeving of in de woning zelf. De gemeente Zaanstad doet voorafgaand aan werkzaamheden in de openbare ruimte een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van funderingen van omliggende panden en de invloed vanuit werkzaamheden in de omgeving.