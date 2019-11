Topkok Mario uit Neck leeft voort in familiekookboek

Hij is alweer zes jaar dood, maar toch wordt er nog dagelijks aan hem gedacht. Vooral tijdens het koken. De Italiaan Mario Uva kwam in 1967 naar Neck, trok in een oud eetcafé en maakte er een toprestaurant van. Sinds 2013 zet zijn zoon Alessandro de traditie voort. En staan de beste recepten in een familiekookboek. Vanaf vandaag tot en 17 november is het nationale kookboekweek.

Dit is een topgerecht van Mario met fijngesneden pastasliertjes en kwartel. Al heel lang geleden bedacht, zegt zijn zoon Alessandro. "Een echte klassieker waar mensen gewoon voor omrijden."

In de keuken wordt hard gewerkt. Een van de koks pekelt een prachtige moot zalm, een ander roert in een grote soeppan met wildjus. Allles wordt met zorg en toewijding gemaakt, zoals Mario het ook altijd deed. Het kookboek van Mario is in eigen beheer uitgegeven en is alleen in het restaurant te koop. Dat loopt goed, want er is al een tweede druk.

Mario reed wekelijks naar zijn geboortegrond in Italië om producten te halen. "Hij vond de tomaten in Nederland heel slecht", vertelt Alessendro. "Het ging hem altijd om kwaliteit." Die traditie zegt Alessendor voort. "Alleen ga ik niet elke week, maar eens in de zes weken."