Telstar plaatst extra tribune voor clash tegen Ajax

De Witte Leeuwen hebben door de verwachte drukte een verkoopschema ingesteld waarbij seizoenskaarthouders voorrang krijgen op kaarten.

Droomtegenstander

Je zou zeggen dat Ajax voor Telstar een droomtegenstander is. Andries Jonker had echter liever een andere tegenstander uit de koker zien rollen en een paar ronden later een topclub. "Dan hadden we qua inkomsten meer voordeel kunnen hebben. Het is ook belangrijk dat we onze kas kunnen vullen, maar voor een club als Telstar is het natuurlijk geweldig om tegen Ajax te spelen."