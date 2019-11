Alkmaarse raad unaniem tegen bestuurlijk experiment voor Sint Pancras en Koedijk

Van onze mediapartner Alkmaar Centraal

VVD-fractievoorzitter John van der Rhee sprak donderdag via Twitter al van een "bestuurlijke fopspeen", waarmee de wens van de inwoners van zowel Sint Pancras als Koedijk wordt genegeerd. Tijdens de raadsvergadering 's avonds kwamen daar nog wat stevige uitspraken bij.

Bureaucratie

Het experimentele bestuur zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van Sint Pancras, Koedijk, gemeente Alkmaar en Heerhugowaard-Langedijk. Niet genoeg, aldus de Alkmaarse raad, want zo wordt er nog steeds niet geluisterd naar wat de meeste Pancrassers en Langedijker Koedijkers willen. Bovendien vrezen BAS en SPA juist voor meer bureaucratie.

Experimenteren prima, maar dan wel binnen de Alkmaarse grens, zo verwoordde Van der Rhee de sentimenten. Hij vroeg zich af of de fusiegemeente dan ook nog bereidwillig is. Tweede helft november vergadert de Alkmaarse raad over de mogelijkheid tot een grenscorrectie. Heerhugowaard en Langedijk zullen daar in ieder geval niet aan meewerken.