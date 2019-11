Versterkte gebedsoproep Blauwe Moskee gesaboteerd: kabel doorgesneden

AMSTERDAM - De eerste versterkte gebedsoproep van de Blauwe Moskee is gesaboteerd. De kabel van de geluidsinstallatie is doorgeknipt, meldt een woordvoerder van de moskee.

"Een heel pijnlijk moment, ik voel me heel ongemakkelijk", zei Nourdeen Wildeman, woordvoerder van de Blauwe Moskee in Slotervaart, kort nadat de gebedsoproep niet te horen was. "Gisteren hebben we alles nog getest en vol enthousiasme waren we er klaar voor vandaag."