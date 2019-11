Tripje naar Texel definitief duurder: toeristenbelasting wordt verhoogd

Daarnaast vervalt het maximum aantal nachten waarover toeristenbelasting wordt geheven. Die grens staat nu nog op een week, maar die zal verdwijnen. Toeristen die bijvoorbeeld drie weken blijven, zullen de gehele periode belasting moeten betalen.

Het geld wat met de verhoging binnengeharkt wordt, gaat gebruikt worden voor de financiering van wegen, fietspaden en andere projecten. Alle fracties, met uitzondering van Texel 2010, stemden voor.

'Onder het landelijk gemiddelde'

Tegenstanders van de verhoging zijn bang dat veel toeristen zullen wegblijven, omdat ze een trip naar Texel niet meer kunnen betalen. Wethouder Hennie Huisman liet eerder al weten daar niet vanuit te gaan. "Ook als we de toeristenbelasting verhogen naar 2,25 euro zitten we landelijk nog onder het gemiddelde van 2,35 euro. De grens van zeven dagen belasting betalen was uniek voor Texel. Als we die loslaten is dat niet gek ten opzichte van de rest van Nederland."

NH Nieuws maakte eerder onderstaande reportage over de kwestie: