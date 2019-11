Traumahelikopter brengt eerbetoon aan oud-medewerker tijdens uitvaart in Amsterdam

De helikopter vloog boven begraafplaats de Nieuwe Noorder tijdens de uitvaart van Bert Groen, die afgelopen zaterdag na een ziekbed op 62-jarige leeftijd overleed. Ook maakte de helikopter enkele 'buigingen' voor de oud-medewerker.

Groen begon in 1995 als verpleegkundige op de traumahelikopter. Het was niet het enige eerbetoon voor Groen gisteren. Bij de ambulancepost van het Boven IJ ziekenhuis in Noord vormden ambulances een erehaag.