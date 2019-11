Noord-Holland door de lens van Marcel Witte: "Mensen wéten dat een foto van mij is"

ALKMAAR - In De Telefooncentrale in Alkmaar is een expositie te zien van Marcel Witte. De foto's zijn een dwarsdoorsnede van onze provincie: van Alkmaar tot Amsterdam en van de polder tot de duinen.

Marcel Witte is een professionele fotograaf, maar is dit niet altijd geweest. Tot 2018 was hij werkzaam als business controller, waarna hij van zijn passie zijn werk heeft gemaakt. "Dit was de beste beslissing in mijn leven", vertelt de Alkmaarder. Zo heeft hij al geëxposeerd in het Noordwest Ziekenhuis, het Kruithuisje, Galerie Kanis, De Oude Keuken in Castricum en tijdens de Kunst10daagse in Bergen.

Marcel heeft in de loop der jaren zijn eigen stijl ontwikkeld. Zijn foto's zijn kleurrijk en hebben altijd iets speciaals, zoals een zeer lange sluitertijd. "Een groot compliment is dat mensen weten dat een foto van mij is, zonder mijn naam erbij staat." Of het een natuurlandschap, straten in een stad of een portret is, maakt de Alkmaarder niet uit. Van elk onderwerp moet een geweldige foto worden. "Nabewerking is een integraal onderdeel van de totstandkoming van het uiteindelijke beeld."

Voor zijn expositie heeft Marcel zijn mooiste foto's van Alkmaar en het Noord-Holllandse landschap uitgekozen: "Herkent u de locaties?" Benieuwd of u die vraag kan beantwoorden? De expositie is nog tot en met 31 januari in De Telefooncel in Alkmaar te bewonderen.