Brand door kortsluiting in wooncomplex Medemblik: bewoner had kleine hennepkwekerij

MEDEMBLIK - Door kortsluiting is vannacht een brand ontstaan in een wooncomplex aan de Achterom in Medemblik. De 44-jarige bewoner van de woning raakte hierbij gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie meldt aan mediapartner WEEFF dat de kortsluiting waarschijnlijk is ontstaan doordat de man een kleine hennepkwekerij had.

"Hij kwam naar beneden toegerend", vertelt een onderbuurman. "Volgens hem was er kortsluiting". Toen de brandweer aankwam bij het woningcomplex van de 44-jarige man moesten zij de deur van de woning forceren. De man had namelijk de deur achter zich dichtgetrokken en kon er zelf ook niet meer in.

Tien tot vijftien planten

De woordvoerder van de politie spreekt van een 'mini-hennepkwekerij'. De politie heeft tien tot vijftien planten uit de woning in beslag genomen. De man werd door de politie aangehouden, maar omdat de 44-jarige bewoner brandwonden had opgelopen en rook had geïnhaleerd is hij eerst meegenomen naar het ziekenhuis. Hij wordt na zijn behandeling verhoord.

De brand verspreidde zich niet naar andere woningen in het complex. Volgens de politie is er ook geen sprake van diefstal van stroom.