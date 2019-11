Schooldirecteur Langedijk over het voorkomen van conflicten met ouders: "Houd ze niet op afstand"

ZUID-SCHARWOUDE - "Conflicten komen op het CSG Jan Arentsz Langedijk zelden voor", stelt schooldirecteur Cees Bood. "Natuurlijk is er wel eens onenigheid over onvoldoendes of rapporten, maar wij voorkomen problemen door ouders dichtbij te houden, snel te handelen mocht er iets spelen en ons oordeel uit te stellen totdat we iedereen gesproken hebben."

Recente conflicten tussen ouders, leerlingen en zijn school kan directeur Cees Bood zich niet voor de geest halen. "Misschien dat onze werkwijze daar een rol in speelt", speculeert hij. In de vijfentwintig jaar dat hij dit werk doet, heeft hij de rol tussen ouders en school zien veranderen. "Ik nam vroeger zelf ook een te afwachtende houding aan. Mijn advies is nu: houd ouders dichtbij. Want anders komt daar niets goeds van." (Let op: artikel gaat verder onder de video)

"Daarnaast hanteren wij hier het motto: 'houd de emmer leeg'. Daarmee bedoelen we dat we snel contact zoeken als er iets speelt. We laten het niet wachten. Stuurt een ouder een mail, reageer gelijk. En niet per mail, maar bel. Binnen 24 uur en dan zie je dat heel veel oplosbaar is."

"Ook hanteren we het principe: 'stel je oordeel uit'. Misschien nog wel het lastigste voor iedereen", beseft Bood. "Maar stel, je kind komt thuis met iets, pas dan eerst hoor- en wederhoor toe. Informeer eerst bij de andere partij. Dit principe geldt ook voor ons als school. Eerst praten, dan pas oordelen." Door deze cultuur op het Jan Arentsz komen conflicten volgens Bood minder vaak voor. "Deze houding heeft heel veel effect gehad. Ik heb dat zelf onderschat. Docenten weten dat dit belangrijke principes van school zijn en handelen daarom snel en efficiënt. Geen ellenlange e-mailwisselingen, maar kom écht in contact met elkaar. Dat werkt." (Let op: artikel gaat verder onder de video)

Ook een middelbare school in Heerhugowaard merkt het personeel dat ouders mondiger worden. "Vroeger kregen ouders maar vier keer per jaar een rapport te zien", vertelt een woordvoerder die - net als de school - anoniem wenst te blijven. "Vroeger waren er geen cijferinformatieapps, waar ouders nu vaak wel toegang toe hebben."