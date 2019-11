Amstelveense jongen (12) loopt brandwonden op na bekogeling met vuurwerk

De jongen had door een loszittende ketting problemen met zijn fiets gekregen in het Stadshart, zo schrijft Amstelveenz. Terwijl hij met de fiets bezig was, werd er door andere kinderen vuurwerk op hem gegooid.

Het vuurwerk kwam onder zijn jas terecht, waarbij het tegen zijn rug afging. Hij liep daarbij forse brandwonden op en is in het ziekenhuis behandeld.