Geparkeerde auto in vlammen op in Haarlemse woonwijk

HAARLEM - Een auto is afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt door een brand. Het voertuig stond geparkeerd aan de Frans Halsstraat in Haarlem.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. Precies twee weken geleden ging een auto even verderop in Haarlem-Noord ook al in vlammen op. Een nacht daarvoor was het ook raak.