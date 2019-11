Opnieuw vechtpartij met tientallen jongeren bij Schagense school: 'Leerlingen keken massaal toe'

SCHAGEN - Tientallen jongeren zijn gisteren op het schoolplein van het Regius College Schagen met elkaar op de vuist gegaan. Het zou gaan om tieners die op die school zitten en jongeren uit andere gemeenten. De knokpartij is - net als een gevecht in 2016 - gedeeltelijk gefilmd. Ook zou er vandaag rond het middaguur wéér worden gevochten, maar dit wist de schoolleiding net op tijd te sussen.

Dit wordt bevestigd door de politie en een bestuurslid van het Regius College Schagen. "Het is erg verdrietig dat dit is gebeurd", aldus Anne Hoekstra van de school. "Maar helaas, op een campus waar 4.000 leerlingen rondlopen, is weleens ruzie."

NH Nieuws

Volgens hem waren er gisteren vooral jongeren vanuit andere gemeenten bij betrokken. "Wij hebben begrepen dat het een ruzie was in de relationele sfeer: jongens, meisjes, verliefdheid, dat soort dingen." De politie werd ingeschakeld, maar toen die aankwamen, was de vechtpartij al voorbij. Daarop hebben wij gesproken met de schoolleiding, zegt een woordvoerder van politie Noord-Holland Noord. "Zij zeiden het intern, binnen de school, te gaan oplossen." Gefilmd Op de twee video's die NH Nieuws toegestuurd heeft gekregen, is te zien dat dat de sfeer erg gespannen is en er jongeren tegen de grond worden geslagen en getrapt. Bovendien staan er tientallen leerlingen te kijken en mee te schreeuwen.

NH Nieuws

Een leerling van de school (naam bekend bij de redactie) die getuige was van de vechtpartij, zegt tegen NH Nieuws dat er ook een mes werd gebruikt. Dit kon de politie niet bevestigen. Hoekstra van het Regius College Schagen: "Ik heb die geruchten ook gehoord, maar voor zover ik weet is er niet eentje gevonden." Volgens hem hebben alleen een aantal leerlingen lichte verwondingen opgelopen. Weer vechtpartij Vandaag kreeg de politie wéér een melding: dit keer 'dat er een vechtpartij zou gaan plaatsvinden'. "Bij aankomst bleek toch van niet", aldus de politiewoordvoerder. Volgens Hoekstra gingen die vechtverhalen rond op school: "Gelukkig hebben leerlingen ons op tijd ingelicht. Op dat moment gaan collega's buiten extra rondjes lopen en er staan ook altijd boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar, red.) paraat."

Quote "Er stonden vandaag honderden leerlingen buiten te wachten tot een nieuwe vechtpartij zou beginnen" Leerling van het Regius College Schagen

Twee leerlingen van de school (namen zijn bekend bij de redactie) vertellen tegen NH Nieuws dat er wel vaker vechtpartijen 'gepland staan'. Dit gaat dan rond in WhatsAppgroepen en van mond-tot-mond. "Vandaag stonden er al honderden leerlingen buiten bij de school te wachten tot de vechtpartij zou beginnen", zegt een leerling. "Toen kwamen er heel veel docenten en mensen van handhaving om ons naar binnen te sturen." Eerdere vechtpartij In 2016 doken er ook al beelden op van een grote vechtpartij bij het Regius College Schagen. Hoekstra zegt daarover: "Daar waar zoveel jongeren bij elkaar zijn, gaat weleens wat fout. Sociale media spelen hierin een grote rol. Dat ze het rond-WhatsAppen en er video's online verschijnen, bevordert het allemaal niet. Al lost het afschaffen daarvan ook het conflict niet op. Het is ook wel aan ons om tijdig in te grijpen." Volgens hem gaan de ruzies meestal over dingen die buiten school gebeuren. "En negen van de tien keer loopt het met een sisser af."