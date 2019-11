HEERHUGOWAARD - Op een pizzeria aan de Raadhuisstraat in Heerhugowaard is vanavond een overval gepleegd.

Volgens een Burgernetmelding moet er worden uitgekeken naar drie mannen in een zwarte jas. Er wordt ook vermeld dat ze vermoedelijk een wapen bij zich hebben.

Het is niet bekend wat de daders hebben buitgemaakt. Ook is er geen informatie over eventuele gewonden.