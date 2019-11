Wéér protestactie boeren bij provinciehuis in Haarlem

"Er kwam niet uit wat we hadden verwacht. Het was een goed overleg, en we zijn goed uit elkaar gegaan, maar wij willen er meer uithalen", vertelt Ad Baltus, boer in de Beemster. In het gesprek ging het over de bijdrage van de Statenleden bij de aanpak van de stikstofproblematiek in de agrarische sector.

Protest in ontwikkeling

Vorige week waren er al gesprekken geweest tussen de boeren en de provincie. De actiegroep Boeren in actie Noord-Holland schreef toen dat de vorderingen 'zeer goed' waren. Toch hielden ze nog een slag om de arm en wilden ze de gesprekken van vandaag afwachten. "De uitkomst van dat gesprek bepaalt of we maandag 11 november massaal met de trekker naar Haarlem gaan of niet", viel er te lezen.