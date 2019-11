Presentator Ewout Genemans beroofd in Amsterdam: "We gaan uit van een gerichte actie"

Ewout Genemans - de presentator van Bureau Burgwallen - is nu zelf het slachtoffer geworden van een vergrijp. Genemans werd beroofd en belaagd, terwijl hij net zijn auto parkeerde bij zijn huis in Amsterdam-Zuid.

"Het is inderdaad zo dat ik ben beroofd", vertelt Genemans aan RTL Boulevard. "In het belang van het onderzoek kan ik niet zeggen hoe dat is gebeurd. Maar het is natuurlijk een heftige gebeurtenis. Gelukkig heb ik er fysiek alleen wat schrammen en blauwe plekken aan overgehouden."

Bureau Burgwallen

Voor de presentator was het geen onbekend scenario. Zelf is hij momenteel te zien in een reportageserie, waarvoor hij vier maanden met agenten van politiebureau Burgwallen meeloopt. Daarin komen onder meer berovingen aan bod.