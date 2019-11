AZ haalt FC Astana weer door gehaktmolen met een 0-5 winst

AZ maakte in de vierde speelronde van de Europa League groepsfase wederom gehakt van FC Astana. In Kazachstan werd het maar liefst 0-5 voor de Alkmaarders. Daarmee wint de ploeg net zoals twee weken geleden in Den Haag (6-0) met ruime cijfers van de Kazachse ploeg.

De supporters van FC Astana leken zich al te hebben neergelegd bij een uitschakeling in het Europese toernooi. In een bijna lege Astana Arena nam AZ het vanavond namelijk op tegen de kampioen van Kazachstan. Sterk begin AZ

Het spelbeeld van de wedstrijd leek op dat van de thuiswedstrijd tegen FC Astana in Den Haag. De Kazachstanen lieten AZ voetballen en hoopten er zo nu en dan uit te komen met een counter. Dit leverde de thuisploeg echter geen grote kansen op en het was AZ dat na een klein half uur spelen op een 0-1 voorsprong kwam. Myron Boadu zette sterk door op een doorgeschoten dieptebal en maakte daarmee alweer zijn derde doelpunt in de groepsfase van de Europa League. Aan het eind van de tweede helft was het wederom Boadu die de score leek te verdubbelen, maar de jonge goaltjesdief toonde iets teveel loyaliteit en gaf de bal tevergeefs breed op Calvin Stengs; een Astana-voet gooide roet in het eten. Tweede helft

De Alkmaarders speelden niet hun beste wedstrijd van het seizoen in Kazachstan, maar toch kwaneb ze al vrij snel in de tweede helft op een 0-2 voorsprong. Fredrik Midtsjø verdubbelt de score met een droog en laag schot van buiten het zestienmetergebied. Het lijkt dan even open huis bij FC Astana. Een paar minuten na de 0-2 mist Boadu dè kans op de 0-3, maar één actie later is hij alsnog betrokken bij 0-3 van de Alkmaarders. Ditmaal echter als aangever; bij de tweede paal bedient hij Oussama Idrrisi die eenvoudig binnen kan tikken.

Quote Goede omstandigheid om lekker te voetballen." OUssama Idrissi

NH Nieuws