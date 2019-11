VIDEO: In vissnoer gevlogen kerkuil vrijgelaten in natuur

Het was maar zeer de vraag of hij het ging redden, maar gisteren is de kerkuil die vorige week door de dierenambulance in Oostzaan werd gered van een wisse dood in gezonde toestand vrijgelaten.

De vogel was al flink gewond toen vrijwilligers van de dierenambulance aankwamen om hem te bevrijden. Het dier had een flinke snee aan het begin van de vleugel en miste een aantal veren.

Vorige week werd de vogel al hangend gevonden boven een sloot in Oostzaan. Het arme dier bleek verstrengeld te zijn geraakt in een achtergelaten vissnoer.

'Slecht aan toe'

Na een analyse van de verwondingen van het dier bleek dat hij ernstig gewond was. "Hij is er slecht aan toe", meldde de opvang op Facebook. "Het is nog maar de vraag of hij het gaat redden."

Die vraag is inmiddels positief beantwoord. In een video die gisteren door de opvang op Facebook is gezet, is te zien dat de kerkuil weer volledig hersteld de natuur in is gelaten.