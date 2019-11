Schiphol Omgaan met agressieve passagiers in een vliegtuig: "Alles komt voor, tot slaan aan toe"

Bij Transavia wordt het cabine- en cockpitpersoneel elk jaar getraind om te leren omgaan met agressieve passagiers. Dinsdag werd bekend dat het aantal agressie-incidenten opnieuw is toegenomen. Ook wordt er vaker fysiek geweld gebruikt tegen de crew en andere passagiers. Toch is Transavia is niet van plan om de agressietrainingen aan te passen of het aantal op te voeren.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Vier stewardessen die binnenkort promoveren tot purser, de leidinggevende in de cabine, volgden deze week een agressietraining met acteurs. Het doel van de cursus is om de acteurs, die agressieve passagiers spelen, tot bedaren te krijgen. Fysiek worden de mannen niet, legt hoofd cabine Annemarie Hoogeveen van de Koninklijklijke Marechaussee uit.

Quote "Schelden, schreeuwen, spugen, duwen, tot en met slaan aan toe" Annemarie Hoogeveen, hoofd cabine Transavia

Het gaat volgens Hoogeveen gemiddeld om een melding per dag die Transavia binnenkrijgt: "Dat is niet veel als je bedenkt dat we 18.000 passagiers per dag vervoeren, maar een melding per dag is er een te veel. Het kan verbaal zijn. Dat kan schelden, schreeuwen, spugen, duwen zijn, tot en met slaan aan toe, in sommige gevallen."

Quote "Je moet agressie in een vroeg stadium herkennen" Peter post, Re-ACT aCteurs

Peter Post van Re-ACT Acteurs speelt voor de training van Transavia een van de agressieve passagiers. Samen met een andere acteur bereidt hij de crew voor om zo goed mogelijk te handelen tijdens allerlei scenario's. De mannen schelden soms de huid van de stewardessen vol. "Je moet agressie in een vroeg stadium herkennen", aldus Post, "zodat je er snel bij bent om het niet te laten escaleren."

De acteurs trainen de stewardessen niet hoe te handelen als het tot fysiek geweld komt. Maar hij is ervan overtuigd dat de bemanning een man van zijn postuur in bedwang kan krijgen. Post: "Ik ben wel groter dan de gemiddelde stewardess, maar die krijgen mij ook in een armklem, die kunnen mij naar de grond werken. Daar zijn technieken voor. Dan maakt het echt niet uit hoe groot of sterk je bent."

Quote "Mensen worden agressiever, zeker als ze opgesloten zitten in een vliegtuig" PETER POST, RE-ACT ACTEURS

Persoonlijk vindt Peter Post dat een keer per jaar agressietraining niet meer volstaat om het toenemende aantal incidenten het hoofd te bieden. "Ik zie ook wat er in maatschappij gebeurt", zegt Post. "Mensen worden agressiever, zeker als ze opgesloten zitten in een vliegtuig. Als deze trend zich zo voorzet, ben ik van mening dat er meer aandacht voor moet zijn." Post denkt aan weerbaarheidstrainingen zoals Krav Maga, een vechtsysteem ontwikkelt door Israëlische leger. Hij verwacht dat als de incidenten blijven toenemen, luchtvaartmaatschappijen er in de toekomst zelfs voor zullen kiezen om beveiligers mee te sturen op vluchten.

Hoofd cabine Anne Hoogeveen van Transavia vindt weerbaarheidtrainingen waarbij haar bemanningsleden leren vechten te ver gaan. "Volgens mij moeten we wat anders oplossen. We moeten ervoor zorgen dat het niet meer voorkomt."