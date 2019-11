Avondspits al vroeg op gang door ongelukken en drukte: lange file op A10

Op dit moment is er een oponthoud van ongeveer een kwartier. Rijkswaterstaat raadt aan om te rijden via de binnenring. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Het is nog niet bekend wanneer die weer open gaan.

Flinke file richting het zuiden

Ook automobilisten die via de A4 naar Zuid-Holland moeten, komen vanmiddag bedrogen uit. Er staat een lange file van ongeveer 25 kilometer met een vertraging van bijna een uur. Het is niet bekend of er een ongeluk is gebeurd.

Ook op de A9 richting Alkmaar loopt het al vroeg vast. Bij Akersloot staat er een file met oponthoud van zo'n 20 minuten.

Drukte op A5

Waar het ook niet helemaal soepel verloopt, is op de A5 van IJmuiden naar Amsterdam. Op dit moment is er een vertraging van zo'n drie kwartier door een nog onbekende oorzaak.