Cybercriminelen hacken website van Amsterdamse stadsfotograaf en eisen losgeld

AMSTERDAM - De website van de Amsterdamse stadsfotograaf Thomas Schlijper is gehackt. In een bericht dat de fotograaf van de hackers ontving, wordt losgeld in Bitcoins geëist. Op de website staan zo'n 45.000 foto's.

"Vanmorgen werd ik erop geattendeerd door iemand dat mijn website offline was", vertelt Schlijper. De fotograaf kreeg vervolgens een bericht waarin stond dat zijn website was gehackt en dat de hele database van de website is gedownload. "Ik moest een paar keer diep ademhalen", zegt Schlijper. "En maar hopen dat het goedkomt. Mocht het niet goedkomen, dan heb ik nog genoeg tijd om echt even boos te worden. Die boosheid zet ik nu even in de wacht totdat ik weet of het oplosbaar is."

'Nooit betalen'

De hackers eisen 0.03 bitcoin, omgerekend een kleine 250 euro. "Als we je betaling niet binnen tien dagen ontvangen, verwijderen we je backup", staat in het bericht. "Ik ga nooit betalen", is Schlijper duidelijk. "Al zou er door anderen een crowdfunding worden opgestart. Dan krijgen ze hun zin en kunnen ze zich nog meer bekwamen in hun hack-technieken."

Schlijper heeft inmiddels hulp ingeschakeld om zijn website weer online te krijgen. Maar ook als dat niet lukt is Schlijper niet van plan te betalen. "Dan maar een nieuwe website. Dat zou nog steeds weken werk zijn, maar dat moet dan maar."