Haarlemmermeer Vergissing met kapingsalarm: "Transponder waarschijnlijk niet uitgezet na de landing"

De transponder van de Air Europa-Airbus A330 die gisteren kapingscode uitzond aan de gate op Schiphol, stond waarschijnlijk nog aan na de landing vanuit Madrid. Dat denkt Airbus-piloot en luchtvaartdeskundige Kelly Otte. Inmiddels is duidelijk dat de gezagvoerder van de vlucht een piloot in opleiding demonstreerde hoe de kapingscode verzonden moet worden. Nog onbekend is waarom hij de transponder voor zijn demonstratie niet had uitgezet.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Otte, zelf gezagvoerder, instructeur en examinator op de Airbus A320 en Boeing 737, heeft wel een vermoeden hoe de fout heeft kunnen gebeuren. Hij denkt dat de piloten na de landing zijn vergeten de transponder op de 'standby'-functie te zetten. Dan staat het apparaat nog wel aan, maar zendt geen signaal uit. Transponder

Een transponder is een systeem in vrijwel elk groot en klein vliegtuig dat een cijfercode kan uitzenden. Luchtverkeersleiders zien die vliegtuigen op hun radarschermen. Sportvliegers zenden doorgaans de code 7000 uit, zodat verkeersleiders desgewenst die vliegtuigen van hun beeldscherm kunnen filteren. Verkeersvliegtuigen krijgen allemaal een eigen code van de luchtverkeersleiding. Aan de gate zenden de transponders normaal gesproken nog niet uit, omdat de verkeersleiding de vliegtuigen kunnen zien staan. De Air Europa-Airbus zond gisteravond om nog onbekende reden wel uit. Toen de gezagvoerder bij een uitleg aan een piloot in opleiding de code 7500, dat internationaal staat voor een kaping, werd er meteen groot alarm geslagen.

Een van de vragen die nog onbeantwoord is gebleven, is waarom het zo lang duurde voordat de noodsituatie weer werd teruggeschaald. Dat komt volgens burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer door het uitwerken van een protocol. Een burgemeester staat tijdens een crisis aan hoofd staat van het beleidsteam. Daar zitten onder andere de hoofdofficier van justitie bij, de politie, marechaussee, Schiphol en KLM. Pas als honderd procent duidelijk is dat er geen sprake meer is van een dreiging, wordt er afgeschaald, legt Schuurmans uit.

"Ik moet met eigen ogen constateren dat er geen sprake meer is van een dreiging" Marianne Schuurmans - burgemeester Haarlemmermeer

Schuurmans: "In een geval van een kaping kan je geen genoegen nemen met een mondelinge melding, je moet het echt waarnemen. Dat kost tijd. Ik moet met eigen ogen constateren dat er geen sprake meer is van een dreiging." Burgemeester Schuurmans vertelt dat de Koninklijke Marechaussee nog steeds onderzoek doet naar het kapingsalarm van gisteren. Zelf is zij ook benieuwd hoe de gezagvoerder de fout had kunnen maken door de gewraakte code te verzenden.

Piloot Kelly Otte is daar ook nieuwsgierig naar, ondanks dat hij verwacht dat de cockpitbemanning vergeten zijn de transponder op standby te zetten. Een ding weet hij zeker: "Ik denk dat de vliegers geen heel lekkere nacht hebben gehad toen zij gingen slapen." Air Europa-vlucht 1094 mocht gisteren na een vertraging van zo'n vier uur alsnog naar Madrid vertrekken.