Jeroen geeft oude verf een tweede leven: "Verf is onschadelijk en kan je hergebruiken"

NOORD-HOLLAND - In de schuur van de gemiddelde Nederlander staan tien potten oude verf. 'Niet meer bruikbaar', denken de eigenaren. Negen van de tien keer worden deze dan naar de milieustraat gebracht en daarna verbrand. Volgens Jeroen Brink is dit niet nodig: "Je kan verf nieuw leven inblazen."

In Engeland, Australië, Canada en de Verenigde Staten wordt oude verf al verzameld en hergebruikt. Zo wordt er in Engeland al bijna een miljoen liter verf per jaar gered door de restanten in te zamelen, te bewerken en weer gereed te maken voor verkoop. Jeroen, zelf werkzaam bij AkzoNobel, wil dit na grote successen in het buitenland naar Nederland brengen: "Ik weet dat het anders kan."

Samenwerking

Samen met een groep partijen is Jeroen te werk gegaan, op stedelijk niveau. "De verfindustrie, samen met de milieustraat en de gemeente, hebben gekeken hoe je bruikbare verfrestanten kan herkennen", aldus Jeroen. Zo zijn er gratis trainingen gegeven, om te herkennen welke verf nog herbruikbaar is en welke niet.