Brabantse crimineel opgepakt voor 'brandstichtingen en aanslagen' in onder meer Haarlem

HAARLEM - De politie heeft vandaag een 26-jarige man uit Oss opgepakt die zou worden gezien als de opdrachtgever van brandstichtingen en aanslagen in Oss en Haarlem.

Dat meldt De Telegraaf.

Onduidelijk is om hoeveel, en welke, misdaden het in Haarlem zou draaien.

De aangehouden man is volgens de krant zoon van een bekende Brabantse crimineel die door politie en justitie wordt gezocht voor pogingen tot liquidaties en aanslagen. Een van de doelwitten zou zijn ex-vrouw zijn. Zij was volgens de krant negen keer doelwit van een aanslag of een brandstichting. Twee keer werd ze bijna geliquideerd.