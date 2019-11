Woensdag eerste surveillances van burgers in Beverwijk om geweld tegen te gaan

Er zijn in totaal twintig vrijwilligers inzetbaar voor de surveillances. Die zullen zeven avonden/nachten per week in kleine groepjes ongeveer een uur door de buurt lopen. "Waar het nu op neer komt is dat een vrijwilliger gemiddeld drie uur per week actief zal zijn. We hopen natuurlijk dat we in de toekomst met meer mensen aan de slag kunnen, maar dit is in elk geval het begin."