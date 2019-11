Coentunnel vier nachten gedeeltelijk dicht voor onderhoud

De verkeershinder blijft beperkt, omdat alle nachten tenminste een van de buizen (in beide richtingen) open blijft. Alleen in de nacht van 13 op 14 november is er vertraging voor verkeer, dan wordt er gewerkt aan de tunnelbuis van de Westring richting Zaandam. Verkeer richting Noord wordt die nacht omgeleid via de wisselbuis en moet keren bij de afrit Westzaan op de A8. De extra reistijd bedraagt ongeveer tien minuten.

De afsluiting is iedere nacht tussen 23.00 en 5.00 uur. In de tunnelbuizen voert Rijkswaterstaat inspecties en onderhoud uit.