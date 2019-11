Helders project Jeugd Werkt! wint prijs van Europees Sociaal Fonds

DEN HELDER - Het Helderse project Jeugd Werkt! is gisteren in de prijzen gevallen bij de ESF Awards 2019. Het is verkozen tot het beste project dat met Europese steun tot stand is gekomen. Bij de prijs hoort vooral veel internationale aandacht: de gemeente hoopt dat hierdoor ook in andere Europese landen op deze manier jongeren aan het werk worden geholpen.

Het project levert heeft inmiddels ruim 400 jongeren op weg geholpen door ze met een persoonlijke aanpak op weg te helpen. "Dat is van lichte tot zware begeleiding en we blijven zo lang als het nodig is", legde Kos eerder uit. "Dat kan van het mee gaan met een sollicitatiegesprek tot het samenstellen van een plan van aanpak of een CV. Maar we laten ook iemand langere tijd meelopen op de nieuwe werkplek zodat hij of zij een vast aanspreekpunt heeft."

Ontzorgen werkgevers

Maar de gemeente deed meer: "We ontzorgen ook de werkgever bij het project en kunnen wat loonkostensubsidie geven. Of we kunnen bij ziekte het risico afdekken. Er zijn eigenlijk geen andere gemeenten die zover gaan in hun begeleiding."

Dit heeft nu ook het Europees Sociaal Fonds erkend. Na eerst al in de shortlist van vijf terecht te zijn gekomen, werd het Helderse project gisteren tot winnaar uitgeroepen. Kos reageerde euforisch op Twitter: "Echt heel cool. Supertrots op het team."