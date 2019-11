Noodlijdende Amsterdamse afvalverwerker AEB draait weer op volle toeren

AMSTERDAM - Alle zes de verbrandingslijnen van het Afval Energie Bedrijf (AEB) zijn sinds vandaag weer in gebruik. In juli kwamen vier van de zes verbrandingslijnen stil te liggen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Begin oktober werd bekend dat in totaal weer vier van de zes verbrandingslijnen gebruikt werden. Wethouder Sharon Dijksma schreef toen in een brief aan de gemeenteraad dat de overige twee lijnen voor het einde van het jaar weer in gebruik zouden kunnen worden genomen.

Een woordvoerder van het AEB laat weten dat het weer gebruiken van alle verbrandingslijnen 'positief is voor het proces waarin we nu met de gemeente zetten.' 'Je kunt beter praten wanneer je bedrijf goed functioneert.'

Enorme schuld

Het stilleggen van de lijnen in juli zorgde voor een nationale afvalcrisis en bezorgde het AEB, met de gemeente als enige aandeelhouder, een enorme schuld. Dit was voor het stadsbestuur een reden om geld vrij te maken voor het financieel herstel van het noodlijdende bedrijf.

Het AEB had naar eigen zeggen 80 miljoen euro nodig om het einde van het jaar te halen. Eerder werd al 35 miljoen vrijgemaakt. Vervolgens kwam daar nog de gewenste 45 miljoen euro bovenop. Begin oktober werd in overleg met de toezichthouder en de gemeente besloten de stilgelegde lijnen weer op te starten.