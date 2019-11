Blauwe Moskee in Amsterdam start morgen met versterkte gebedsoproep

AMSTERDAM - De aangekondigde versterkte gebedsoproep van de Blauwe Moskee zal morgen om 13.00 uur voor het eerst te horen zijn. Het is voor het eerst dat zo'n versterkte oproep structureel in Amsterdam te horen is.

Dat laat Yassin ElForkani, imam van de moskee, weten aan AT5. Eerder al gaf ElForkani aan de oproep op z'n vroegst op 8 november te willen laten horen. De imam zegt nu dat technische tests gedaan hebben uitgewezen dat die datum haalbaar is.

Het voorstel zorgde voor de nodige negatieve reacties. Tijdens een commissievergadering in de Stopera, spraken verschillende politieke partijen zich uit tegen de versterkte oproep. 'We vinden het een zeer onverstandige manier om het op te leggen aan bewoners en daarna als een soort aflaat, om in geloofstermen te blijven, een bewonersbijeenkomst te organiseren', zei VVD-raadslid Daan Wijnants.

'Gebrek aan enthousiasme'



Ook burgemeester Halsema sprak zich uit over de zogeheten azan: 'Ik hoorde een zeker gebrek aan enthousiasme bij de hele raad, op DENK na. Ik deel dat gebrek aan enthousiasme.'

De achterliggende gedachte van de versterkte gebedsoproep was dat de moskee met het laten horen van de azan een bijdrage wil leveren aan het normaliseren van de islam. "Ik denk dat ElForkani met normalisatie bedoelt dat het voor miljoenen moslims de oproep tot vreedzaam belijden van hun godsdienst is", zei Halsema. (...) "Maar als dan de intentie normaliseren is, doe het dan in het Nederlands, dat vind ik ook het meest logisch. Dat heeft me een beetje verbaasd."